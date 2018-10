Bonadio se declaró incompetente en la investigación a Máximo Kirchner

El juez federal Claudio Bonadio se declaró incompetente y remitió a sorteo para que otro magistrado investigue el supuesto financiamiento de La Cámpora por parte de empresarios en el marco de la causa en la que se sigue el presunto pago de sobornos en la obra pública.

Ya había indagado a Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro y Andrés Larroque, el ex secretario de Justicia Julián Álvarez y el legislador provincial por el Frente Amplio Justicialista de Buenos Aires José Ottavis, entre otros. No resolvió sus situaciones procesales y derivó esta parte del caso a sorteo de otro juez por entender que es un delito diferente al que se investiga en la causa principal, originada en los cuadernos del ex chofer del también procesado ex funcionario Roberto Baratta, Oscar Centeno.

Esta semana, Máximo Kirchner presentó un escrito ante Bonadio y cuestionó que el juez se haya apropiado de la competencia en la causa en la que se investiga el presunto pago de sobornos en la obra pública. Dijo que sólo se lo citó a indagatoria por ser líder de la agrupación La Cámpora. “Ningún otro juez se hubiese animado a desarrollar un raid delictivo que prácticamente no dejó en pie ninguna garantía constitucional”, cuestionó el hijo de la ex presidenta.

También dijo que en su contra se dirigió una “imputación falsa constituida con el solo propósito de denostar a dirigentes políticos opositores y al propio tiempo, tomar venganza respecto de algunos de ellos quienes han impulsado en contra de Bonadio su juicio político”.

Por otra parte, negó en el escrito el hecho de haber recibido financiamiento como líder de La Cámpora y dijo: “Ni siquiera existe una insinuación directa o tácita de que hubiera sido destinatario de dinero alguno de procedencia ilícita”.

El supuesto financiamiento de la agrupación La Cámpora surgió a partir de la declaración que como arrepentido hizo el ex secretario de Obras Públicas José López, así como de lo declarado por Martín Larraburu, entonces secretario del jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina.