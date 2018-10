Para el ministro de Economía de Bolsonaro, el Mercosur “no será prioridad”

Tras la victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil en segunda vuelta, el futuro ministro de Economía del país limítrofe, Paulo Guedes, afirmó que el Mercosur “no será prioridad” para las relaciones comerciales.

“El Mercosur es demasiado restrictivo para lo que estamos pensando. Cuando fue creado, fue hecho totalmente ideológico. Brasil quedó prisionero de alianzas ideológicas, y eso es malo para la economía”, sostuvo en una conferencia de prensa.

Consultado sobre si existe una posibilidad de que Brasil deje el bloque integrado también por Paraguay y Uruguay, Guedes respondió: “No vamos a romper ninguna relación. ¿Si voy a comerciar sólo con la Argentina? No. ¿Voy a comerciar sólo con Venezuela, Bolivia y la Argentina? No; vamos a negociar con el mundo. Serán más países. No seremos prisioneros de relaciones ideológicas. Haremos comercio”.

“El Mercosur es una alianza de algunos países de aquí. Y si queremos negociar con otros países del mundo, podemos”, resaltó. Y agregó: “El foco del programa (económico) es el control de gastos. Y usted me pregunta por el Mercosur. No es prioridad. La prioridad no es el Mercosur; el Mercosur no es prioridad. No, no. ¿Eso es lo que quería oír? Es un estilo que combina con el del presidente; hablamos la verdad. No estamos preocupados en agradarle”.

“No imagino el fin del Mercosur de ninguna manera”

Por su parte, el embajador argentino en Brasil, Carlos Magariños, relativizó los dichos del futuro ministro de Hacienda. “Lo entiendo como parte de la propuesta que está haciendo el partido que ganó las elecciones de reconectar a Brasil y comercian con todos los países del mundo”, apuntó Magariños en diálogo con Radio La Red.

“Creo que hay que poner la relación de Argentina y Brasil en perspectiva. Este año cumplimos 30 años de relación bilateral. Es una relación previa al Mercosur y se va a mantener en el ámbito del Mercosur y más allá de los ajustes que proponga cualquiera de los miembros”, apuntó.

Según el embajador de la Argentina en el país vecino, “de alguna manera el Mercosur se vio como una propuesta de integración ideológica del área bolivariana”.