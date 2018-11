“Escuchamos discursos que no se convirtieron en hechos”

El presidente Mauricio Macri visitó Catamarca, donde recorrió la obra de la represa y embalse “El Bolsón”, emplazada sobre el Río Albigasta, en el límite de esa provincia y Santiago del Estero.

En el marco del acto, el jefe de Estado dijo que “la Argentina va a ser grande cuando cada provincia y región se desarrolle en todo su potencial”, y que para eso es fundamental “conectar el norte con el resto del país”.

“Las cosas pueden cambiar, no están condenados a que las cosas que vieron desde el día en que nacieron no se pueden alterar”, aseguró en la ceremonia, al tiempo que consideró que “las obras no tienen que durar décadas sino dos o tres años” y alertó que tampoco deben pasar décadas de la proyección a la puesta en marcha, recordando que la obra en cuestión fue pensada en la década del 70.

Renovó, en ese marco, críticas a la gestión anterior. “Durante mucho tiempo esucuchamos discursos a favor del Norte, que nunca se transformaron en hechos reales. Por eso hemos puedo énfasis en el plan Belgrano”, advirtió el jefe de Estado. Y remarcó que primero se puso la mirada en las deudas y “asignaturas pendientes”. “La Argentina va a ser grande cuando cada región se desarrolle en todo su potencial”, sentenció.

Desde Casa Rosada precisaron que en 2008 se anunció su construcción, pero quedó abandonada al poco tiempo “por falta de pago”; motivo por el que se aceleró la finalización del proyecto y hoy empieza el proceso de llenado de la represa, que va a proveer de agua potable, facilitará el riego y el abastecimiento para consumo ganadero y mitigará el impacto de las inundaciones del río Albigasta.

“Las obras que se terminan tienen que restablecer la esperanza de los argentinos”, remarcó el jefe de Estado en la ceremonia, secundado por la gobernadora Lucía Corpacci.