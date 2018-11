Brown completará su partido ante Agropecuario

Brown de Adrogué recibirá a Agropecuario, el miércoles desde las 17, para completar el encuentro suspendido de la fecha 10 del Nacional B. Debido a las fuertes lluvias que hubo en el Gran Buenos Aires, el partido fue parado a los cuatro minutos del segundo tiempo.

“Creo que al ser sólo un tiempo, va a haber mucha intensidad de los dos lados. Ellos también están necesitados de puntos, así que creo que va a ser un partido de ida y vuelta”, comentó a Info Región el volante del Tricolor Alberto Stegman.

La suspensión

El 10 de noviembre, el conjunto de Pablo Vico recibió en su cancha a Agropecuario, en el marco de la fecha 10 del Nacional B. Las fuertes lluvias impedían con normalidad el desarrollo del encuentro, aunque el árbitro Ramiro López decidió suspenderlo a los cuatro minutos del complemento, cuando la pelota ya no rodaba y la lluvia no cesaba. “El partido no debió jugarse desde el principio porque fue mucho lo que llovió y así se dificulta jugar”, había señalado el arquero Martín Ríos minutos posteriores a la suspensión.

La previa

Luego de los primeros 45 minutos, Brown disputó algunos amistosos para no perder el ritmo fubolístico por la fecha FIFA, que dejó sin jornada a las principales categorías de Argentina. En tanto, en el marco de la fecha 11, el Tricolor visitó el sábado a Arsenal de Sarandí, y cayó 2-1.

Stegman, quien marcó el descuento para los de Adrogué, se mostró “con bronca” luego del encuentro. El local convirtió dos goles en los primeros diez minutos de partido y el conjuto de Vico no pudo igualar las acciones. “Como siempre nos pasa, regalamos 20 minutos y después tratamos de imponer nuestro juego. Creo que merecimos más, un empate habría sido más justo”, analizó.

El equipo

Con respecto a los once que vienen de caer 2-1 ante el Arse en Sarandí, Vico tendría una duda a la hora de conformar la delantera: Nicolás Benegas y Leandro Garate pelean por ver quién será el compañero de ataque junto a Brian Guille.

En tanto, respecto al Sojero, Felipe De la Riva repetiría los mismos nombres que vienen de vencer, en condición de local, a Ferro Carril Oeste por 2-1. Con dicha victoria, Agropecuario volvió a meterse en zona de clasificación a Reducido con 16 puntos.