Para Denuchi, la tasa de asistencia médica “era incoherente”

El concejal por Cambiemos de Lomas de Zamora Fabio Denuchi valoró que el Ejecutivo que encabeza Martín Insaurralde haya dado marcha atrás con la creación de un bono de 100 pesos que abonarían vecinos de otros distritos que se atendieran en unidades sanitarias y hospitales del Municipio.

“En un momento donde todos están haciendo un esfuerzo es importante que no solo que no suban las tasas sino que no se agreguen más y más cuando estamos hablando de algo tan delicado como es el tema Salud”, recalcó el edil macrista en diálogo con Info Región.

Sobre la eliminación del tributo, en tanto, estimó que se debió a “la opinión pública y la de los concejales”. “Por esa razón, Insaurralde desistió con esa iniciativa. El bono fue algo incoherente”, subrayó.

Y agregó: “Si le abrimos el servicio de salud a personas que vienen de otros países, como le vamos a cobrar a vecinos que vienen de otros distritos”.

Suba de tasas

Denuchi, en este marco, anticipó la posibilidad de que la bancada macrista acompañe la ordenanza Fiscal e Impositiva 2019 que establece subas del 35 por ciento en las tasas y la creación de dos gravámenes: sobre combustibles y transferencia de automotores.

“Lo estamos evaluando. Le pedimos al Ejecutivo aportar ideas en pos de lo mejor para el vecino de Lomas”, expresó y aseguró que si el gobierno comunal “acepta las opiniones del bloque Cambiemos, se podría acompañar pero todo depende del oficialismo”.

Desdoblamiento

Por último, se refirió al posible adelantamiento de los comicios en la provincia de Buenos Aires. “Todo lo que sea para mejorar las decisiones de la gente es interesante pero también hay que pensar en los gastos que conllevan una elección”, indicó.