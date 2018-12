Vidal anunció la llegada del SAME a Avellaneda y Echeverría

La gobernadora María Eugenia Vidal encabezó un acto en el Estadio Único de La Plata donde anunció que el SAME se sumará a los municipios de Avellaneda, Esteban Echeverría, Tigre y Marcos Paz. Estuvieron presentes los jefes comunales Jorge Ferraresi y Fernando Gray; el concejal echeverriano y subsecretaría de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia, Evert Van Tooren y la senadora nacional Gladys González.

“Parecía imposible que el SAME llegara del otro lado de la General Paz, pero hace más de un año que empezamos a hacerlo posible”, destacó la mandataria y resaltó que “ya son once millones y medio de bonaerenses en esta Provincia, en 88 municipios que van a contar con el SAME”.

“Arrancó en 20 municipios y hoy tenemos la alegría de sumar a cuatro localidades más. Ya son 11 millones y medio de bonaerenses en 88 municipios que van a contar con esto”, aseguró.

Más adelante, afirmó que cuando termine su mandato “toda la provincia va a tener SAME”. “Sentimos que hay un avance en esto de cuidar a los bonaerenses en toda la Provincia, hoy estamos muy contentos pero no son sólo las ambulancias que hoy vemos acá, también son las guardias porque cuando una ambulancia te asiste también tiene que estar la guardia que te reciba y que tenga todo lo necesario para hacer lo que haya que hacer en ese momento”, puntualizó.

Plan sanitario

En ese sentido, la gobernadora informó acerca de un plan en el conurbano para poner en valor las salitas de atención primaria. “Ya son 32 guardias de hospitales públicos provinciales que arreglamos ediliciamente y con el equipamiento que les hace falta, con los profesionales”, dijo y observó: “Sabemos que a las guardias llega mucha gente que en realidad no debería estar allí y que está en la guardia porque no consiguió un turno en la salita, porque no había pediatra o porque no había clínica”.

“Por eso hoy estamos también en un plan con los municipios, ya son 24 los que forman parte de ese plan en el conurbano para poner en valor todas las salitas de atención primaria. No es solamente el edificio, también es el equipamiento, los profesionales, los insumos, los medicamentos y hoy hay más de 100 salas de guardia en el conurbano que están en obra y que forman parte de este plan de red de atención primaria”, añadió y reveló que “el SAME va a estar en las rutas en este verano”.