“La situación sanitaria es preocupante”, advirtió el intendente de Avellaneda

Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, fue uno de los que acompañó el reclamo del gobernador Axel Kicillof a Javier Milei para denunciar el ajuste en salud.

Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, fue uno de los que acompañó el reclamo del gobernador Axel Kicillof a Javier Milei para denunciar el ajuste en salud.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, advirtió que la situación sanitaria es “preocupante” frente al recorte que ejecutó el gobierno de Javier Milei. Acompañó el reclamo de Axel Kicillof. También estuvieron Federico Otermín (Lomas de Zamora), Juan Fabiani (Almirante Brown) y Gastón Granados (Ezeiza).

“Acompañamos la presentación de un informe sobre el ajuste nacional en el sistema sanitario bonaerense junto con Axel Kicillof, Verónica Magario, Nicolás Kreplak, intendentes, intendentas, autoridades y trabajadores de la salud”, comentó.

Y precisó que se firmó un acta acuerdo para reclamarle al gobierno nacional por los recursos, programas sanitarios y políticas públicas que han sido desfinanciados e interrumpidos.

“La situación sanitaria es preocupante y como representantes de nuestras comunidades debemos proteger a los vecinos y vecinas fortaleciendo una agenda federal que garantice el acceso universal a la salud”, señaló Ferraresi.

Ayer, Kicillof consideró que “las políticas de abandono del Gobierno de Milei son verdaderamente criminales: estamos viviendo una catástrofe sanitaria que era absolutamente evitable”.

“No es una cuestión opinable o de apreciación: en muy poco tiempo, el ajuste y la eliminación de programas generaron un aumento sin precedentes en la mortalidad infantil, la mortalidad materna y las internaciones por causas evitables”, sentenció.

El ministro de Salud, en tanto, manifestó que “las políticas económicas del gobierno nacional, la pérdida del empleo y la desregulación del Estado para con la medicina prepaga y los medicamentos están causando una tragedia sanitaria”.

“El presupuesto nacional de salud cayó un 40%, 742.000 personas perdieron obra social o prepaga, se redujo la entrega de anticonceptivos y preservativos, hubo recortes en vacunas, en el RemediAR y en las políticas de salud mental”, detalló.