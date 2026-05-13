Kicillof e intendentes acompañaron el reclamo de las universidades

"Acompañamos esta marcha federal para defender a los pibes y pibas que quieren estudiar y soñar con un futuro mejor", señaló el Gobernador en la marcha por las universidades.

"Acompañamos esta marcha federal para defender a los pibes y pibas que quieren estudiar y soñar con un futuro mejor", señaló el Gobernador en la marcha por las universidades.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acompañado por miembros de su Gabinete e intendentes, acompañó el reclamo de la cuarta Marcha Federal Universitaria. “El Gobierno está empecinado en destruir el futuro del país”, aseguró.

“Javier Milei tiene que entender que la defensa de la universidad pública no es solo una reivindicación de los estudiantes y los docentes: es una lucha de todo el pueblo argentino”, señaló. “En estos tres años muchos profesores e investigadores han tenido que dejar sus puestos de trabajo por la tremenda caída de sus salarios. Ese es el resultado de un Gobierno nacional que está empecinado en destruir el futuro del país”, agregó.

Para Kicillof, “el Presidente ataca a la universidad libre y gratuita porque es la mejor herramienta de movilidad social ascendente que tenemos para construir una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades”. “Acompañamos esta marcha federal para defender a los pibes y pibas que quieren estudiar y soñar con un futuro mejor para ellos y para todos los argentinos”, indicó.

“Movilizamos en las calles hasta la Plaza de Mayo en defensa de la Universidad Pública, gratuita, de calidad e inclusiva. Marchamos en defensa de nuestra Universidad Nacional Guillermo Brown y de todas las Casas de Altos Estudios de la Argentina. La educación no se vende, se defiende”, destacó el diputado provincial Mariano Cascallares.

Asimismo, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, señaló: “Siempre en defensa de nuestra universidad pública”, y acompañó el mensaje en redes con un video sobre la movilización.

Siempre en defensa de nuestra universidad pública. pic.twitter.com/A5zulLTphI — Juan Jose Fabiani (@JuanoFabiani) May 13, 2026

“Avellaneda presente en la Marcha Federal Universitaria”, publicó el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. “Con Axel Kicillof, muchos dirigentes y una multitud de compañeros y compañeras de nuestra ciudad, nos movilizamos junto con el Movimiento Derecho al Futuro”, comentó.

En ese sentido, remarcó: “Fuimos cientos de miles en las calles, exigiendo que el gobierno nacional cumpla con la ley y deje de desfinanciar a las universidades de todo el país. La Argentina que soñamos no puede construirse sin desarrollo académico, científico y tecnológico. El ajuste y la falta de estos recursos castiga a las universidades nacionales y las pone en serio riesgo”.

“Nosotros estamos convencidos que un Estado eficiente debe defender a la educación pública e invertir en todos sus niveles. Así lo hace el Gobierno de la Provincia y así lo hacemos en Avellaneda. El futuro que nos merecemos se defiende en las calles y Avellaneda siempre va a estar del lado del pueblo, luchando por cada conquista y cada derecho”, sostuvo.