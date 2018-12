Darthés: “Fue Thelma quien se me insinuó”

Juan Darthés, denunciado por violación por la actriz Thelma Fardín, brindó este jueves una entrevista televisiva en la que sostuvo que “eso jamás pasó” y que “fue ella quien se le insinuó”.

“Ella golpeó la puerta y me dijo que no le funcionaba una llave. Pero jamás pasó nada, fue ella la que se me insinuó, me quiso dar un beso y yo tuve que echarla de la habitación”, manifestó Darthés en una entrevista que concedió al programa de Mauro Viale en América 24.

Aseguró luego que “si fuera verdad” lo que denunció la actriz “él sería el primero en matarse”. “Cuando vi la denuncia tuve pensamientos muy oscuros y dije ‘estoy muerto'”, expresó y señaló que “la carrera ya no le importa”, sino que “sólo quiere cuidar a su mujer e hijos”.

Afirmó, por último, que “probará su inocencia ante la justicia” y que viajará a Nicaragua, donde fue radicada la denuncia.

La denuncia

El martes, la actriz Thelma Fardín, acompañada por el colectivo Actrices Argentinas, denunció por violación a Darthés. El hecho habría ocurrido en 2009 en Nicaragua en una gira teatral, cuando ella tenía 16 años y él 45.

“Durante 9 años lo anulé para poder seguir hasta que escuché a otra compañera acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo”, recordó Fardín durante un video emitido en una conferencia de prensa organizada por Actrices Argentinas.