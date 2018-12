Se realizó una nueva audiencia del juicio por el crimen de Darío Ávalos

Este jueves se llevó a cabo la tercera jornada del juicio por jurados por el crimen de Darío Ávalos, en la que concluyó la etapa probatoria del caso. Uno de los que declaró fue Gastón “Narigón” Olivera, uno de los imputados junto a Miguel “Poti” Lomeña.

“Lo único que exijo es que se haga justicia por Darío Ávalos. No maté a nadie y no estuve en el lugar del hecho. Me duele mucho porque éramos todos compañeros y lo que pasó fue por dinero”, manifestó.

Olivera y Lomeña son juzgados por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas” y por “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en grado de tentativa” por el hecho en el que resultaron víctimas Darío Ávalos y Marcelo Fernández.

Testigos

También declararon otros testigos aportados por la defensa de Olivera. Trabajadores de UOCRA afirmaron que el “Narigón” no estuvo en la escena del crimen.

“Ese día estuvimos en el gremio esperando por los puestos de trabajo y Olivera estaba con nosotros cuando vimos en el noticiero lo que había pasado”, expresaron.

Luego, un ex empleado administrativo, ahora jubilado, que trabajaba en la empresa constructora donde ocurrió la muerte de Ávalos, contó que “un día apareció un grupo de gente en el portón para pedir trabajo”.

“La cosa fue creciendo en cantidad de gente y en un momento se pusieron muy violentos. Fue traumático porque fueron muchos días que no pudimos entrar a trabajar”, aseguró.

Negó, por último, que dentro del predio de la empresa hubiera gente armada y que se guardaran armas allí.

El juicio

Se trata del tercer juicio por el hecho ocurrido el 11 de marzo de 2014 en frente de un obrador de Villa Fiorito. Como se trata de un juicio por jurados, ellos definirán su culpabilidad y luego será el juez Roberto Lugones, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora, el que defina la pena, si los imputados son encontrados culpables.