Matías Sproat finalizó su tercer ciclo en Brown de Adrogué. La salida fue confirmada tras lograr la permanencia.

Matías Sproat finalizó su tercer ciclo en Brown de Adrogué. La salida fue confirmada tras lograr la permanencia.

El club Brown de Adrogué confirmó la salida de Matías Sproat, un ídolo del Tricolor y protagonista de algunos de los logros, una vez confirmada la permanencia. Una baja importante para la próxima temporada.

“Gracias”, reza el mensaje del club en el cual despide al futbolista que tuvo tres ciclos con la casaca tricolor. “Gracias por tu trayectoria en nuestro club, por tu entrega, por tu compromiso inclaudicable por nuestros colores y por haber sido parte de las páginas más gloriosas de nuestra historia”, expresó.

Asimismo, la institución apuntó: “Fuiste protagonista de los dos ascensos a la Primera B Nacional, en 2013 y en 2015. Los que nos pusieron para siempre en el mapa del fútbol argentino”.

Sproat vistió la camiseta de Brown de Adrogué entre el 2012 y 2016, regresó en 2020 y finalizó en noviembre su tercer ciclo en el Tricolor.

La salida se confirmó luego de haber logrado el objetivo de la permanencia en la Primera B. Fue un año difícil para el Tricolor y la conformación del plantel será clave para afrontar la próxima temporada.