El pronóstico del Servicio Meteorológico para la zona sur del conurbano. Sube la temperatura.

El pronóstico del Servicio Meteorológico para la zona sur del conurbano. Sube la temperatura.

Falta un mes para que comience el verano pero las temperaturas comienzan a parecerse en el último tramo de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la temperatura comienza a subir e incluso anticipa una ola de calor.

El organismo indica que la máxima anunciada para el martes será de 29 grados en la zona sur del Conurbano, jornada que se presenta con cielo mayormente nublado.

Asimismo, el miércoles llega con cielo despejado mientras que la temperatura se moverá entre los 13 y los 26.

La misma condición se anuncia para el jueves, viernes y sábado en la zona sur del Conurbano, cuando la temperatura comienza a subir y se configura una ola de calor (sube la temperatura mínima durante tres días consecutivos). La temperatura máxima sería de 27 (14 de mínima), 30 (17) y 32 (20).

Finalmente, el domingo (anteúltimo día de noviembre) se presentará con cielo parcialmente nublado, mientras que la temperatura máxima llegará a los 34 grados.