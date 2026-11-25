El homenaje de la Selección a Diego Armando Maradona, a seis años de su muerte. Emotivo mensaje y video.

El homenaje de la Selección a Diego Armando Maradona, a seis años de su muerte. Emotivo mensaje y video.

La Selección Argentina recordó a Diego Armando Maradona, uno de los mejores jugadores de la historia, con unos emotivos posteos en sus redes sociales a seis años de su fallecimiento. Emotivo mensaje y video de D10S.

“Maradona, una huella que el tiempo no borra. A seis años de su partida, Diego Armando Maradona permanece en la historia del fútbol argentino como una figura irrepetible, cuyo legado trasciende generaciones y continúa presente en cada rincón del deporte”, comenzó la carta al “Pelusa”.

Destaca que “Diego fue mucho más que un futbolista extraordinario. Con la camiseta de la Selección argentina protagonizó momentos que quedaron grabados para siempre en la historia, alcanzó la cima del fútbol mundial en México 1986 y se convirtió en uno de los máximos símbolos de la identidad futbolística argentina”.

“A seis años de aquel 25 de noviembre, la Asociación del Fútbol Argentino recuerda y homenajea a quien llevó los colores de nuestra Selección a lo más alto y dejó una marca imborrable en la historia del deporte”, finaliza el mensaje.

El video