La UIF pidió que Boudou vuelva a prisión

El director de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, confirmó que fue presentado un escrito en contra de la excarcelación del ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone, al considerar que “existe tanto riesgo de fuga como de entorpecer la investigación”.

“Ya apelamos la excarcelación. Ayer presentamos el escrito porque consideramos que existen los dos presupuestos que se tienen en cuenta en la prisión preventiva, que son la posibilidad de fuga y el entorpecimiento de la investigación”, sostuvo Federici en radio La Red.

Luego de que el Tribunal Oral número 4 decidió la excarcelación del ex funcionario, Federici evaluó que “existe una condena clara e histórica porque se trata de un hecho de corrupción cometido por un ex vicepresidente”.

El ex vicepresidente había asegurado que “en la Argentina ya no hay más sistema de Justicia, sino un sistema de administración de leyes” y remarcó que pudo haber “cometido desaciertos, pero no delitos” durante su paso por la función pública.

“Hace tres años que todo lo que no puede pasar pasa porque en la Argentina ya no hay más sistema de Justicia, sino un sistema de administración de leyes que se utiliza con el sentido que marca alguien que está detrás de muchos jueces”, sostuvo el ex titular del Senado, que la semana pasada recuperó la libertad tras pasar casi cuatro meses detenido en el Complejo Penitenciario Federal.

La Justicia le concedió el pasado martes la excarcelación al ex vicepresidente Amado Boudou, tras haber sido condenado por el caso Ciccone Calcográfica a cinco años y diez meses de prisión. Por el voto de las juezas Gabriela López Iñíguez y Adriana Pallioti, Boudou quedó libre con caución real de un millón de pesos y obligatoriedad de uso de pulsera electrónica. Tampoco podrá salir del país.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de Capital Federal encontró penalmente responsable al ex vicepresidente Amado Boudou de “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública”.