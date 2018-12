Barbuto, a la espera de la respuesta de Falcioni

Banfield va acomodando sus piezas de cara al 2019. La llegada de Hernán Crespo como entrenador fue el primer paso, en tanto que esperan la respuesta de Julio César Falcioni para que tome la posta en el puesto de manager del club.

En consecuencia, la presidenta del Taladro dialogó con los medios y explicó cuál es la situación del Emperador tras dejar el banco de los suplentes: “Hubo un ofrecimiento formal y estamos a la espera de una respuesta. En este momento Julio Falcioni se va a tomar unas merecidas vacaciones y nos responderá más adelante”.

Actualidad

En torno a las novedades del plantel, Enzo Kalinski y Danilo Ortiz ya dejaron a la institución, en paralelo es una incógnita el futuro de Nicolás Bertolo, que fue apartado por Falcioni, aunque con nueva conducción podría cumplir otra función más relevante en el grupo.

Sobre lo institucional, la dirigencia ya le ofreció el cargo de manager al Emperador, quien tendrá tiempo para responder si continúa ligado al albiverde o se alejará por un tiempo.

“Obviamente por lo que significa en la historia del club siempre es bueno recordarlo y desearle lo mejor, además de agradecerle por estos tres años al mando del equipo”, comentó Barbuto.

La palabra del entrenador

Ante la posibilidad de tener en el entorno a Falcioni, lejos de estar en desacuerdo, Crespo valoró la importancia de contar con alguien de su experiencia y con la trayectoria que tiene en el club. Además, insistió con que tendrá que dialogar para conocer más sobre el plantel del que dispondrá para la segunda etapa de la Superliga.

“Ojalá que acepte, nos daría una mano enorme. Trataremos de aprovechar el trabajo que hizo que me parece fantástico. Como nuevo entrenador me encantaría que sea parte de Banfield para hablar de lo que viene. En caso de que no esté, lo llamaremos igual porque necesitamos saber qué piensa”, sentenció.