Troglio explotó con la prensa tras el empate

El entrenador de Banfield, Pedro Troglio, expresó su malestar con los periodistas que pidieron su renuncia como técnico, tras el empate con Independiente Rivadavia. “Muchos que han pedido mi cabeza. Esto es de muy mala gente, muy mala gente”, dijo.
“Estoy molesto con muchos de ustedes, con muchos que han pedido mi cabeza. Esto es de muy mala gente, muy mala gente. Porque uno puede criticar, opinar de fútbol, no pedir la cabeza de un entrenador, no pedir el trabajo de alguien. Son periodistas, muchachos. Y muchos están acá. Periodistas son”, sentenció Pedro Troglio en conferencia de prensa.
“Entonces, no son tipos que pueden darse el lujo de hacer echar a alguien porque yo no vengo acá y digo: ‘Echen a alguno de estos que hacen cualquier pregunta’. Yo soy respetuoso desde el primer día que llegué acá y creo que están operando de una manera que no me merezco. Que tengan problemas con otra gente no tienen que involucrarme a mí”, agregó.
Finalmente, aclaró: “No soy un pendejo, tengo 61 años, muchachos. Soy un entrenador de fútbol que se dedica a esto y que viene todos los días a laburar, no cobra y está metiéndole el lomo como un loco”.