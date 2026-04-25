Banfield, de presente adverso, visita a Atlético de Tucumán

Banfield visitará mañana a Atlético de Tucumán, a la espera de un milagro. El club hizo un anuncio.

Banfield visitará mañana a Atlético de Tucumán, a la espera de un milagro. El club hizo un anuncio.

Banfield y Atlético de Tucumán se enfrentarán el domingo, en un encuentro válido por la Fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El Taladro mantiene la ilusión de meterse en los octavos de final, pero necesita un milagro.

Álvaro Carranza será el árbitro del encuentro, que se disputará el domingo, desde las 20, en el Estadio Monumental Presidente José Fierro. ESPN y ESPN Premium televisan.

El Taladro no gana hace poco más de un mes y acumula una estadística que genera preocupación: seis derrotas consecutivas fuera de casa, pero se sumó la derrota en el Clásico del Sur y el malestar se profundiza.

En este marco, el DT Pedro Troglio explotó con la prensa, que pide su cabeza, y la tensión hace mella en el equipo de la zona sur del Conurbano.

Lo cierto es que se encuentra duodécimo en la Zona B con 14 puntos, a seis de distancia de los playoffs y faltan dos fechas. Además de ganar ambos partido, debe esperar que a muchos les vaya mal, asique espera el milagro.

El anuncio del club

“Después de más de 25 años, dimos un paso concreto para empezar a cerrar una etapa del club. Iniciamos las gestiones para el cierre del concurso de acreedores abierto en 1998. Realizamos el pago de la tasa y la sobretasa”, anunció el club.

Precisó que “lo que sigue es la regulación de los honorarios del síndico por parte del juez, paso previo para poder concluir esta etapa”.

“Ordenar este proceso nos permite proyectar un club más previsible, con mayor estabilidad y mejores condiciones de negociación. Es un avance importante para el ordenamiento institucional que nos guía”, señala el comunicado.