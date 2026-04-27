Banfield lo empató sobre el final

Banfield igualó 1 a 1 con Atlético de Tucumán, por la Fecha 16. Sin chances de meterse en los octavos de final, debe completar la competencia con Barracas.

Banfield igualó 1 a 1 con Atlético de Tucumán, por la Fecha 16. Sin chances de meterse en los octavos de final, debe completar la competencia con Barracas.

Banfield y Atlético Tucumán empataron 1 a 1, en el estadio Monumental José Fierro, por la decimosexta fecha del Torneo Apertura 2026. El Taladro, ya sin chances de meterse en los octavos de final, debe enfrentar a Central por la fecha adeudada.

El local arrancó en ventaja a los nueve minutos del segundo tiempo con gol del enganche Franco Nicola, aunque el extremo Neyder Moreno sentenció la igualdad a los 44 minutos.

Con la igualdad, ambos equipos se mantienen en mala racha por el torneo local y no tienen chances de mesterse en los octavos de final. Sin triunfos por ambos lados en los últimos cuatro partidos, el equipo de Julio César Falcioni es decimotercero con 11 puntos, mientras que el Taladro marcha duodécimo, con 15 unidades.

En la adeudada novena fecha, con la que se cerrará la fase regular del Apertura, el Decano jugará como visitante ante River, mientras que los dirigidos por Pedro Troglio visitarán a Barracas Central. Ninguno de los partidos ha sido programado hasta el momento.