Banfield se metió en los octavos de final de la Copa Argentina

En el tiempo reglamentario, Banfield y San Martín de Tucumán empataron 1-1, pero el Taladro se impuso (5-4) en los penales.

En el tiempo reglamentario, Banfield y San Martín de Tucumán empataron 1-1, pero el Taladro se impuso (5-4) en los penales.

Banfield derrotó a San Martín de Tucumán por 5-4 en la tanda de penales, tras empatar 1-1 en tiempo reglamentario, en el estadio Padre Martearena de Salta, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

El equipo tucumano arrancó en ventaja con el gol del delantero Benjamín Borasi en el último minuto reglamentario de la primera parte, mientras que el Taladro lo igualó a los 33 de la segunda etapa, lo hizo Mauro Méndez.

Ya en la tanda de penales, el arquero Facundo Sanguinetti pudo detener el décimo y último disparo, al arrojarse sobre su poste izquierdo y contener el intento del lateral Nahuel Gallardo.

Desde el punto del penal convirtieron, para el Taladro, Bruno Sepúlveda, Lautaro Gómez, Nicolás Meriano, Tiziano Perrotta y Méndez, mientras que para el conjunto tucumano anotaron Santiago Briñone, Nicolás Castro, Luciano Ferreyra y Tiago Peñalba.

Con el triunfo, Banfield se medirá con Midland, actualmente séptimo en la zona B de la Primera Nacional, por un lugar en los cuartos de final de la copa nacional.