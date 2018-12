Vidal: “Toleré violencia machista”

La gobernadora bonaerense sostuvo que son "muy valientes" las mujeres que denuncian los casos y pidió "no callarse más".

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, reveló que durante sus años en la política soportó “violencia machista” en su espacio de militancia. “Las mujeres que hoy denuncian son muy valientes porque enseguida se las juzga o culpabiliza”, expresó la mandataria provincial.

Luego de conocerse la denuncia de abuso sexual de la actriz Thelma Fardín contra su colega Juan Darthés, comenzaron a expandirse las denuncias de acoso, abuso y violación en distintos ámbitos. En este sentido, Vidal sostuvo: “Gracias a Dios no tuve que pasar por una situación tan horrible como la de Thelma o la de muchas mujeres que hoy denuncian pero ¿qué mujer en la vida, no sólo en la política, no se sintió abusada en un colectivo u hostigada e incómoda en la calle? A todas nos pasado alguna vez atravesar una situación donde nos sentimos indefensas y sin capacidad de reacción”.

En ese marco, afirmó que las mujeres que realizan las denuncias “son muy valientes porque enseguida se las juzga o culpabiliza”. “Las defensas de los que son acusados es patética: culpabilizan a las mujeres; a sus adversarios; a los medios o a la crianza. Háganse cargo de lo que muchas mujeres tuvieron que atravesar”, apuntó.

“Todas sufrimos violencia machista en alguna parte en la que tuvimos que estar. No callemos más, espero que se sientan acompañadas. Hay que hacer todo con protocolos, que ellas puedan hablar, que no dependa solo de las víctimas y que esté detrás el Estado”, agregó Vidal.

Asimismo, Vidal comparó: “Ahora las mujeres se animan a hablar y por eso mis hijas no se van a callar. Esa la generación que levanta la voz. No solo tenemos que acompañar a las víctimas, sino educar, que se sepa la diferencia entre un acoso, un abuso o una violación. No tenemos que ser funcionales a la cultura machista”, opinó.

“Tenemos que desandar un camino mal aprendido para recorrer todo lo que nos falta. Sin dudas toleré violencia machista”, concluyó.