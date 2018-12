González Amorosino dejó abierta la puerta para su continuidad

A mediados de la temporada Lucas González Amorosino había anunciado su retiro del rugby pero podría dar marcha atrás con su decisión tal como pretenden desde Pucará.

“La verdad es que todavía no lo sé. Me voy a retirar por un tema laboral así que como tiene que ver con eso, no está definido. Si juego, será recién en marzo o principios de abril. Ahora me voy de vacaciones y después, cuando vuelva, veré qué voy a hacer”, indicó el back en diálogo Info Región.

El 2018

“Fue un año muy bueno, donde se alcanzó la semifinal del Nacional de Clubes y quedamos quintos en el Top 12, muy cerca de acceder a la próxima instancia”, indicó el apertura al realizar un balance sobre lo que fue el 2018 del Tojo.

Pucará supo recuperarse de la irregularidad que tuvo a mitad de año y en la recta final, con algunas bajas en la formación por las citaciones para los seleccionados, pudo llegar a la última fecha con chances de las semifinales, aunque no le alcanzó.

“A lo largo del campeonato, el equipo tuvo buenas y malas. Perdimos algunos partidos en los que no nos podíamos permitir una derrota. Como dejamos esos puntos en el camino, terminamos en ese lugar”, indicó González Amorosino.

En ese sentido, el back del Rojo apuntó al “proyecto” como el gran mérito de éste año. “No se dieron los resultados pero el grupo humano sigue siendo muy bueno. Los chicos que subieron se adaptaron rápido y sumamos mucho en ese aspecto. En lo personal, creo que el ciclo de dos años encabezado por (Gustavo) ‘Cuta’ Jorge es muy bueno”, enfatizó.

Lo que se viene

De cara al próximo año y al margen de su situación personal, el ex jugador de Los Pumas remarcó que el equipo “siempre apunta a las semifinales”. “El club en general es muy ambicioso en ese sentido. En todas las categorías, se busca dejar a Pucará en lo más alto. Eso habla bien de nosotros como institución”, recalcó.

Y concluyó: “No conseguimos los mejores resultados pero concluimos un buen año. Creo que con más entrenamiento y mayor experiencia en algunos puestos claves, vamos a andar mejor. También, tenemos que aprender a cerrar los partidos y dejar de perder puntos”.