El Porvenir: Básquez valoró la permanencia “a pesar de las dificultades”

El fútbol femenino de El Porvenir consiguió en la penúltima jornada el principal objetivo del semestre: mantener la categoría. Con la igualdad ante Excursionistas, las Blanquinegras se aseguraron la permanencia en la Primera A y luego cerraron el torneo con una victoria ante Deportivo Morón por 2-1.



La delantera Selene Básquez dialogó con Info Región y advirtió sobre “las dificultades” que tuvo el equipo al disputar la Zona Permanencia, aunque valoró lo conseguido.

“Estuvimos bien pero con ciertos problemas, sabiendo que no todas tenemos el mismo rendimiento dentro de la cancha. Adaptarse a un equipo que no conoces y, muchas veces, no entrenar para probar, para presentarlo, cuesta y lleva tiempo. Pero por suerte se pudo”, indicó la atacante.



El torneo



Las dirigidas por Gustavo García finalizaron en la cuarta posición de la Zona Permanencia, con 17 unidades. A pesar de ello, las Blanquinegras lograron el objetivo en la recta final del torneo. Básquez, en esa sintonía, apuntó que “el apoyo” entre todas las partes del plantel fue una de las falencias



“Nos faltó apoyarnos todas con todas, ser más que un equipo. Así se llega a lo alto. Necesitamos armar mucho más juego colectivo y estar más tranquilas, pero siempre con la mente ganadora”, agregó la atacante.



En tanto, de cara a lo que se viene, la delantera de El Porvenir señaló que el equipo deberá hacer énfasis “tanto en lo táctico como en lo físico” en los trabajos previo al inicio del torneo. “Hay jugadoras que juego y calidad les sobran, pero necesitamos que todas estén con las mismas ganas para que eso funcione. La pretemporada va a ser dura”, añadió.



Lo personal



Básquez trabajó con la Selección Argentina Sub 20 en varias semanas en lo que va del año al igual que Martina García, también de El Porvenir. “Estuve cerca de cumplir mi objetivo. Tuve muchas cosas en contra pero así es el fútbol”, apuntó.



“Las oportunidades solo le llegan los que no se rinden y siguen. Mi objetivo es demostrarme que puedo con todo, sacarle una sonrisa a la familia y hacerle bien al equipo en el que me toque jugar. Esos son los objetivos que hoy llevo en mi mente”, concluyó la atacante.