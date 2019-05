Juicio Vialidad: Autorizan a Cristina a ausentarse en la próxima audiencia

El TOC concedió, con condiciones, el pedido del abogado Carlos Beraldi para que la ex presidenta no presencia la audiencia del miércoles.

El Tribunal Oral Federal 2 autorizó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a no concurrir a la segunda audiencia del juicio oral en su contra por la obra pública en Santa Cruz, prevista para el próximo lunes en los tribunales de Retiro.

De esta forma, respondió el pedido de la defensa de la precandidata a vicepresidente, de cara a las PASO de agosto.

El abogado Carlos Beraldi solicitó que no concurra a los tribunales federales de Retiro el lunes próximo y en las siguientes fechas durante las cuales seguirá la lectura de las acusaciones de los fiscales del caso y de las querellantes Oficina Anticorrupciòn y Unidad de Informaciòn Financiera.

La primera audiencia fue el 21 de mayo pasado. El presidente del Tribunal, Jorge Gorini, se ubicó junto a sus colegas Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, mientras que la cuarta jueza suplente, Adriana Pallioti, no se presentó a la primera audiencia porque debía concurrir a otro debate oral.

Gorini comenzó la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los fiscales que investigaron el caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, y casi de inmediato fue interrumpido por el abogado del detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, Maximiliano Rusconi. Gorini se negó a darle la palabra para efectuar un planteo previo sobre la nulidad del juicio, y el letrado respondió aludiendo a la “gravedad” del caso.

Se estima que la lectura continuará durante al menos dos audiencias más.

A horas del comienzo del juicio oral, Cristina utilizó las redes sociales para renovar la denuncia de “persecución” por parte del Gobierno y advirtió que el juicio es “una cortina de humo”. “Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”, expresó.

“Claramente no se trata de hacer justicia. Sólo armar una nueva cortina de humo que pretende distraer a los argentinos y las argentinas -cada vez con menos éxito- de la dramática situación que vive nuestro país y nuestro pueblo”, concluye el mensaje.

La ex presidenta está acusada de haber liderado una “asociación ilícita”, de la que formarían parte Lázaro Báez, el ex ministro Julio de Vido y el ex secretario de obras públicas, José López. El eje de la acusación es que durante los 12 años de kirchnerismo, el Estado direccionó obras a favor de Báez por 46 mil millones de pesos.

Vale recordar que quedó pendiente de análisis el recurso que tratará la Corte Suprema, que debe determinar si hubo errores procesales. Solicitó el expediente y se puso en duda la fecha de inicio, pero luego aclaró que el juicio comenzaría este martes, tal como estaba estipulado.