Causa Cuadernos: Cristina Fernández denunció “prácticas mafiosas” de jueces y fiscales

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner declara ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 7 en la Causa Cuadernos. Una multitud la acompañó en San José 1111, de Constitución, para mostrar su apoyo.

Tras responder algunas preguntas de rutina, que le generaron malestar, dijo estar cumpliendo una “muy injusta condena” en el marco de la causa Vialidad y apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri por la “persecución judicial”.

“Ya no se trata de jueces que no son imparciales, estamos ante una causa en la que el juez de instrucción Bonadío y el fiscal Stornelli son directamente mafiosos. Ya no estamos ante una cuestión de persecución política en orden de la ideología, prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales“, alertó.

Esta audiencia se concreta tras el rechazo del pedido de nulidad que había presentado su defensa y la de otros imputados, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.

Para el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, los cuadernos fueron manipulados, por lo que no deberían formara parte de las pruebas en el caso. Además, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.

La ex presidenta criticó la decisión de la Justicia de citarla a indagatoria presencial en Comodoro Py, pese a que se encuentra con prisión domiciliaria y que las anteriores audiencias se realizaron vía remota. “Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al pueblo, el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo. No falla”, ironizó.