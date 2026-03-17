Las principales frases de Cristina Fernández

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró esta mañana ante el TOF 7 por la causa Cuadernos.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró esta mañana ante el TOF 7 por la causa Cuadernos.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó este martes a declaración indagatoria, en el marco de la Causa Cuadernos.

“Ahora estamos inmersos en prácticas mafiosas de jueces y fiscales”

de jueces y fiscales” “Hay jueces que responden a directivas políticas y económicas”

“Si me hubiera robado millones, no estaría sentada acá”

“Me puedo morir presa, pero esto se va a terminar”

“El Presidente anunció que voy a seguir presa”

“No voy a formar parte de este circo”

El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.