Las principales frases de Cristina Fernández

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó este martes a declaración indagatoria, en el marco de la Causa Cuadernos.
- “Ahora estamos inmersos en prácticas mafiosas de jueces y fiscales”
- “Hay jueces que responden a directivas políticas y económicas”
- “Si me hubiera robado millones, no estaría sentada acá”
- “Me puedo morir presa, pero esto se va a terminar”
- “El Presidente anunció que voy a seguir presa”
- “No voy a formar parte de este circo”
El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.