Lomas: Para Viñuales, la fórmula Kicillof-Magario es una “síntesis atractiva”

Sobre el ex ministro de Economía, en tanto, ponderó que “es una figura extremadamente preparada, ha recorrido la provincia de Buenos Aires por completo, no tiene ninguna denuncia, trae aire nuevo y tiene muy buenos términos con los intendentes”. “Logramos una cohesión que el justicialismo no había logrado en las últimas tres elecciones”, señaló.

El rol de Insaurralde

Insaurralde era una de los dirigentes que aspiraba a competir por la gobernación. Con la confirmación de la fórmula Kicillof-Magario, Viñuales valoró que el Intendente pueda seguir con su trabajo en el distrito y el rol articulador que tuvo en el PJ.