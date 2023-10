Grindetti le reclamó explicaciones a Kicillof: “No alcanza con aceptar la renuncia”

El candidato a gobernador de Juntos por el Cambio (JxC), Néstor Grindetti, se refirió al descargo de Axel Kicillof sobre el caso del ex jefe de Gabinete Martín Insaurralde y advirtió sobre “una matriz de comportamiento del kirchnerismo, se creen dueños del Estado”.

En las ultimas horas, el gobernador Axel Kicillof realizó un escueto descargo sobre el escandalo protagonizado por su ahora ex jefe de gabinete provincial. Explicó que en cuanto confirmó que las fotos viralizadas fueran reales, habló con él y aceptó la renuncia.

“Es grave y preocupante que Kicillof no sepa lo que hacen sus funcionarios, además de las investigaciones personales que le pesan a Insaurralde, hay que mirar hacia dentro del gobierno, hay que investigar si se tomó vacaciones oficiales o no, en quien se delegó la firma, entre otras cuestiones administrativas, Kicillof no puede hacerse el desentendido, tiene que dar explicaciones, no alcanza solo con aceptar la renuncia”, reflexionó.

En ese sentido, advirtió: “Esto muestra una matriz de comportamiento del kirchnerismo en relación al Estado, se creen los dueños, por eso el vacunatorio vip, la fiesta de olivos en plena pandemia, los bolsos de Lopez, Lazaro Baez, el festival de cargos políticos que se crearon en la provincia, la multimillonaria jefatura de asesores de Bianco y Donda, el caso Batakis y ahora esto”.

Por otro lado, rechazó el proyecto para eliminar la jefatura de Gabiente de ministros: “Esto es desconocer el funcionamiento del Estado, ese área es clave porque articula y controla el trabajo del resto de los ministerios, el problema no es la Jefatura de Gabinete, en todo caso son los funcionarios que no funcionan. Si Kicillof quiere dar un gesto político, que elimine la estructura de asesores que él mismo inventó y nos cuesta a todos los bonaerenses 1700 millones de pesos al año”, aseguró.