Vico: “La idea es siempre tratar de depositar a Brown en Primera División”

Pablo Vico renovó por un año más su vínculo con Brown de Adrogué y será quien comande los destinos futbolísticos del equipo en el Nacional B. Cumplirá su temporada número 11 en la institución, en la que sueña conseguir el histórico ascenso a la Superliga.

“Es un noviazgo entre Brown y Pablo Vico, ojalá que esta relación perdure, si en algún momento se rompe que sea de la mejor manera posible, porque todo lo que empieza en algún momento termina, pero soñamos que sea con un buen desenlace“, comentó el entrenador, en diálogo con Info Región.

Un nuevo comienzo

Luego de quedar en el camino del Reducido por el ascenso a Primera, en Brown se dispusieron a confirmar la continuidad del cuerpo técnico que tantas alegrías les dio. Si bien los días pasaron y las negociaciones se extendieron, la conclusión llegó a buen puerto y Vico estará a cargo una vez más de la conformación del plantel.

Al respecto, analizó: “Es como toda negociación, siempre hay una oferta y una demanda, eso es lo que retrasó un poco, más de 20 días, la confirmación de continuar en Brown de Adrogué. Siempre la prioridad es este club, ahora costó un poco pero llegamos a buen término“.

Y agregó: “Con la confianza que hay entre el presidente y el cuerpo técnico, no es para nada difícil negociar. Por como están las condiciones del país todo cuesta, Brown no se va a comprometer con algo que no pueda pagar. Hubo un tira y afloje pero acá estamos”.

Lo que viene

Brown y Vico tendrán una larga pretemporada por delante que comenzará el 12 de junio. Con algunas dudas sobre continuidades y seguramente varias modificaciones en el plantel, tratarán una vez más de pelear por el ascenso y llegar a lo más alto de las ligas argentinas.

“Ya va para once años esto, todo el cuerpo técnico trabaja desde inferiores e incluso en infantiles del club. Somos todos hinchas de Brown, no es un peso para nosotros, todo lo contrario. La idea es siempre tratar de depositar al Tricolor en la Primera División, aunque parezca irreal para unos, para nosotros no lo es, el día que pase damos la mano y nos vamos“, sentenció la leyenda del Tricolor.