Lomas: Dirigentes del GEN se bajaron de la lista de Amalvy por el “manoseo político”

El dirigente del GEN de Lomas de Zamora Luis Figuerón desistió de su precandidatura a concejal por Consenso Federal 2030 ya que sostuvo que “hubo un manoseo político” contra su espacio.

“Los peronistas tienen una forma de hacer política que no coincidimos. Nosotros apuntamos a armar espacios políticos y compartirlos”, advirtió el ex edil que ocupaba el segundo lugar en la lista que lleva al ex senador provincial Eduardo Amalvy como precandidato a intendente.

“Hay que ver cómo seguimos para adelante pero era necesario armar otra opción política no solamente para la famosa grieta que el Gobierno impulsó, fomentó y del otro lado el kirchnerismo siguió con la temática”, lamentó en diálogo con Info Región.

Y sentenció: “Fue una equivocación armar un partido de arriba hacia abajo. En las próximas elecciones haremos al revés. Además la política tiene que ser más dinámica”.