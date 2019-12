Tras el fallo a favor, el GEN busca que Russo no ejerza como diputado

La dirigente del GEN de Lanús María La Rosa resaltó el fallo de la Justicia que dispuso aplicar la Ley de Paridad de Género en el caso de la banca que dejó la actual intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, en la Cámara de Diputados bonaerense y señaló que presentaron una medida cautelar para que Nicolás Russo, quien asumió como legislador, no ejerza el puesto hasta que se defina la discusión judicial.

“Nosotros ya tenemos la sentencia de la jueza y más allá de lo que pueda pasar, eso me reconforta, porque por lo menos va a sentar un precedente. Espero que en estos días se resuelva. Tanto ellos como nosotros y la Justicia queremos resolverlo. Sé que ellos ahora podrán apelar, pero en primera instancia el fallo es favorable a nosotros y eso ya es gratificante”, recalcó a Info Región la dirigente que busca asumir un lugar en la Cámara baja.

Además, aseguró que “no está preocupada” por lo que pueda llegar a pasar ya que hicieron todo lo que debían y reiteró que presentaron una medida cautelar para que el presidente del Club Atlético Lanús “no ejerza como diputado hasta que el tema quede resuelto”.

“Ayuda de todos”

La ex concejal de Lanús, por otra parte, remarcó la importancia de “apoyar al nuevo gobierno en todo lo que corresponda porque realmente lo necesita” y aseguró que ve el futuro del país “con muchas esperanzas”, pero advirtió que para salir adelante “se necesita la ayuda de todos”.

“Venimos de cuatro años muy complicados que se sumaron a los últimos del gobierno anterior. Vivimos tiempos difíciles, uno lo ve en el barrio y por eso no estábamos de acuerdo con las medidas que se tomaron”, subrayó.

Por último, consideró que el eje inmediato del nuevo gobierno nacional y provincial tiene que estar “en la salud, los jubilados y la gente que no tiene trabajo”. “En lo personal le deseo lo mejor a la nueva conducción, para que todo el país salga adelante, tenga trabajo y que no haya chicos con hambre. Trabajando, estando unidos y marcando diferencias con lo que no concordemos, podemos salir adelante”, concluyó.