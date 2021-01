Stolbizer aseguró que el GEN no se sumará a Juntos por el Cambio

"No podemos ir a la repetición de algo que fue un fracaso", evaluó. No obstante, apuntó a formar "un proyecto distinto" con los partidos que componen esa coalición.

La fundadora del GEN, Margarita Stolbizer, sostuvo que su fuerza no será parte de Juntos por el Cambio porque sería ir a “la repetición de algo que fue un fracaso”, pero se mostró más permeable a formar “un proyecto distinto” con los partidos que componen esa coalición opositora.

“Yo creo que es necesario salir de la grieta, por lo tanto nunca van a estar agotados los esfuerzos”, indicó en una entrevista concedida a un matutino porteño.

Sobre Juntos por el Cambio pidió “ser claros” y evitar “especulaciones”. “El GEN no va a ir a Juntos por el Cambio. No podemos ir a la repetición de algo que fue un fracaso. Yo soy muy crítica de los que hicieron en el Gobierno”, fue su conclusión.

Sin embargo, dijo que es posible “formar un proyecto distinto con los partidos de la coalición de Cambiemos”, pero marcó la necesidad de que no sea solo un “proyecto electoralista”, sino “un proyecto de Gobierno” de cara a 2023.

“Todos debemos reconocer que nos equivocamos y pensar algo distinto para la Argentina”, añadió en ese sentido sobre el GEN y JXC.

Macri

Stolbizer reconoció que dialoga con dirigentes de ese último espacio, aunque no mencionó al ex presidente Mauricio Macri y consultada sobre si debería abstenerse de ser candidato, sostuvo que “los límites no se ponen a las personas, deben ser programáticos y éticos”, pero dejó claro que no es con quien imagina su futuro.

“Lo primero es que no cumplieron con los compromisos electorales. Con ninguno”, dijo sobre la gestión del ex mandatario y fundador del PRO.

“Tiene que ver con una mala gestión y con una estrategia política equivocada, que fue jugar a la grieta”, concluyó Stolbizer.