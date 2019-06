Insaurralde negó malestar por las listas: “Es la fricción que ocurre en todos los cierres”

“En 2015 y 2017 no estaban los sindicatos representados, no estaban los docentes, no estaba Alberto Fernández, no estaba Sergio Massa, no estaban distintos actores de la política que hoy confluyen todos en un gran frente opositor que va a dar la esperanza de una mejor calidad de vida en la Argentina”, recalcó el jefe comunal tras encabezar el acto en el que miles de chicos prometieron Lealtad a la Bandera que se realizó en el Parque de Lomas.

Cierre de listas

Insaurralde, en este marco, negó que haya malestar entre los intendentes bonaerenses por la conformación de las listas a nivel nacional y provincial. “Es la fricción que ocurre en todos los cierres pero estamos todos para construir un gran frente”, subrayó ante la consulta de Info Región.