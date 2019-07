Las Conejas esperan un partido muy físico ante Belgrano

Lomas Athletic tiene todo listo para encarar la fecha 4 de la segunda rueda del metropolitano femenino, escenario en el que visitará este sábado a Belgrano, con la necesidad de ganar y seguir alimentando la ilusión de estar en posiciones de playoff. Si bien el rival es el último de la tabla, las Conejas saben que no será una medida fácil.

Al respecto, Juliana Di Menno, en charla con Info Región, anticipó el encuentro del fin de semana: “Partidos ganados no hay ninguno y menos en arena. Es una cancha difícil ya que Belgrano saca la mayoría de sus puntos en casa. Me imagino un partido muy físico, ellas cuentan con jugadoras de experiencia y eso influye mucho, no obstante si seguimos como hasta ahora en este nivel no debería haber problemas”.

Buen camino

Las chicas del Tricolor encaran un proceso positivo en el Metro. Con 27 puntos se colocan en el quinto lugar e igualan la línea de Banco Nación, por lo que la meta corta será imponerse en el próximo compromiso y consolidarse entre las cuatro mejores.

“Estamos conformes por como venimos, si bien no ingresamos dentro de las cuatro, estamos realizando un buen torneo. Si seguimos así tenemos chances de ingresar al playoff”, comentó Di Menno.

Por otra parte, también valoró lo desarrollado por el grupo dentro del campo: “Si miramos la tabla y los puntos, es todo muy parejo. Esto es partido a partido, porque si perdemos dos fechas seguidas te dejan atrás varios rivales. Más allá de esto, nos gusta como estamos jugando, si seguimos con este estilo de juego los resultados van a llegar”.

Pocos lamentos

El campeonato muestra al equipo de Fernando Ferrara con un rendimiento sostenido en cuanto a nivel y números. Asimismo saben que en algunos compromisos se podrían haber llevado más, pero siempre rescatan los aspectos positivos.

“Hay encuentros en los que merecimos más. Después de cada presentación miramos las estadísticas y observamos en algunos empates que desde el desarrollo merecimos otra cosa, lo cual es muy positivo porque muestra que hay mejoría”, sentenció la jugadora de Lomas, en diálogo con este medio.