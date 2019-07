Desde el frente que lidera Espert denuncian “proscripción” en la Provincia

“Ahora vamos a apelar a la racionalidad del órgano superior, competente, de la cámara esperando que falle con objetividad acorde a lo jurídico más que a lo político”, expresó el diputado provincial en diálogo con Info Región.

Puntualizó así sobre la medida que tomó Ziulu, a quien cuestionó por “tomarse atribuciones que no le corresponden”. “El jueves nos desayunamos que el juez federal, a quien nosotros le habíamos encargado solamente el pegado de las boletas. Y se extralimitó resolviendo algo que ya estaba resuelto por la Junta Electoral provincial y dijo que no están oficializadas las listas en la provincia de Buenos Aires, con lo cual no solamente perjudica a nuestra lista sino la de más de mil candidatos en la provincia”, cuestionó.