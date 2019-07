“Estamos mucho peor”, sostuvo Moreau sobre la gestión de Vidal

En este marco, agregó: “No pueden hablar de propuestas porque se les terminó la mentira de la pobreza cero y el impuesto a las Ganancias. Mientras tanto en la provincia de Buenos Aires bajó el consumo de la leche, de la carne, de la canasta básica en general”.

En diálogo con Info Región, también comparó el gobierno de Vidal con el de Daniel Scioli. “La gestión anterior estuvo mal pero ahora está mucho peor que hace 4 años. Si antes una escuela no tenía techo, ahora no tiene techo ni vidrios y los chicos en invierno no tienen calefacción”, graficó.

Respaldó, en este punto, la precandidatura a gobernador de Axel Kicillof al resaltar que “se tomó el trabajo de escuchar a los bonaerenses”.