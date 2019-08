Los Andes: Monllor destacó las variantes tácticas del equipo

Los Andes superó 1-0 a Villa San Carlos en su última presentación en la Primera B, en lo que fue su primera conquista en la temporada. Con el gol de Guillermo Pereira, el Milrayitas obtuvo sus primeros tres puntos y dejó atrás la caída en el debut ante Acassuso.

Al respecto, Daniel Monllor, en charla con Info Región, valoró: “Logramos sacar el primer triunfo que era muy importante, en este encuentro hilvanamos mejor juego, en el primer tiempo se hizo de ida y vuelta, pero con el cambio táctico abrimos mejor la cancha, nos paramos mejor y el complemento nos fue favorable”.

Por otra parte, sobre las causas que llevaron a la victoria en el Eduardo Gallardón, destacó la versatilidad táctica y los entrenamientos en la semana. “Siempre tratamos de trabajar varias tácticas, hay jugadores que pueden cumplir varias funciones y eso es positivo. Nos ayuda a que el equipo logre adaptarse a las circunstancias y buscarle la vuelta al trámite”, resaltó.

El desarrollo

Los Andes tuvo una primera parte complicada en casa en la que Monllor fue protagonista con sus intervenciones. Los constantes ataques por los costados llevaron peligro al arco albirrojo, aunque un cambio de esquema, con línea de tres, en la segunda mitad, cambió el trámite.

“Somos un equipo que se armó completamente nuevo, corrimos de atrás con los tiempos y no se hicieron muchos amistosos, eso nos lleva a que vayamos mejorando cosas con el correr de las fechas. Tenemos que seguir mejorando porque se cometieron errores, asimismo pensamos seguir por la senda victoriosa”, planteó el arquero.

Por otra parte, celebró su buena participación y aporte en la conquista: “Estoy contento por mantener el arco en cero, contamos con jugadores de jerarquía que en cualquier momento pueden desequilibrar, en ese sentido con la línea de fondo tenemos que trabajar para defendernos y que no nos conviertan. Hubo unos desacoples en el primer tiempo que me llevaron a participar y me pone feliz responder de buena manera”.

El clima

La presentación con Villa San Carlos fue la primera en casa para Los Andes luego del descenso y la derrota en el arranque del torneo ante el Quemero. El público acompañó, pero el triunfo colaboró para calmar las aguas en un contexto de exigencias.

“Nos tratamos de abstraer de lo que siente la gente, tenemos claro que el club viene de un descenso y hay presiones. El clima era un poco hostil porque se había perdido mal en el debut, pero nos apartamos de eso y sacamos un buen resultado”, sentenció Monllor.