Pidieron informes por las obras frenadas en Lomas

El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora tuvo este miércoles la segunda sesión ordinaria del mes en la que el bloque del PJ Unidad Ciudadana logró sancionar reclamos por la paralización de obras en el distrito.

El primer pedido de informe fue dirigido “al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Gigante, para requerir información respecto del estado de situación de las obras de construcción del Aliviador Oeste del Arroyo del Rey”. Advierten que “pese a haber trascurrido más de tres años” desde la licitación los trabajos fueron “postergados sistemáticamente” lo que provocó “graves perjuicios” a vecinos de Villa Albertina, Villa Lamadrid, Santa Marta y Villa Independencia.

Para el Foro Hídrico de Lomas, la audiencia con Acumar “es todo verso” En el mismo sentido, la bancada oficialista presentó una iniciativa dirigida a la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) por “obras cloacales frenadas y/o demoradas” en Parque Barón desde 2016. El reclamo también apunta “al presidente de la Nación, Mauricio Macri; al ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; y al ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Roberto Gigante con el fin de que tomen conocimiento de la problemática”. “Este marketing electoral de la revolución de cloacas lamentablemente no lo tuvimos en Lomas”, cuestionó la concejal del PJ Graciela Chávez durante el debate en el recinto.

En respuesta, la edil radical Graciela Andrada recordó los trabajos realizados por los gobiernos de Cambiemos en Villa Fiorito. “Se terminaron obras que nunca fueron completadas por este municipio”, recalcó.

Escuelas

Otra de las iniciativas que presentó el PJ y que fueron sancionadas con el rechazo de Cambiemos, fue la propuesta para expresar “preocupación por la falta de financiamiento para mantener en condiciones la estructura edilicia de las escuelas del distrito”. El reclamo está dirigido a la gobernadora María Eugenia Vidal y al director General de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny.

Al respecto, la concejal oficialista Laura Berardo subrayó que este proyecto es para “solicitar que se garantice, los recursos económicos necesarios para poder poner en condiciones las escuelas del distrito”. “La semana pasada hubo días fríos y en Lomas de Zamora hay 19 establecimientos que no tienen conectado el gas, a lo que se suma que los chicos no se podían alimentar bien porque no se podía poner en funcionamiento la cocina”, advirtió.

Desde el macrismo, el concejal Gustavo Ganchegui respondió que “el municipio de Lomas de Zamora ya recibió del fondo educativo 200 millones de pesos, que es dinero que se utiliza para realizar estos arreglos”.

Otros proyectos

También fue sancionado por unanimidad un proyecto del Ejecutivo que contaba con dictamen de la Comisión de Industria y Comercio para regular actividades de esparcimiento.

Lo mismo sucedió con expediente de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género dirigido al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, para “solicitarle que se evalúe la posibilidad de instalar urgentemente una nueva Oficina de Atención a la Víctima de Violencia de Género en la zona de Cuartel IX”.

Otra iniciativa sancionada por el voto de los concejales oficialistas fue un proyecto para advertir sobre “el perjuicio que afrontan los beneficiarios de créditos tomados bajo la modalidad UVA”.