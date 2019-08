“La mayoría no quiere que haya más macrismo”, subrayó Montero

En diálogo con Info Región, el edil también valoró el respaldo expresado a Edgardo Depetri por el resto de los dirigentes que compitieron en la interna. “Se conformó un verdadero proyecto de gestión municipal”, ponderó.

Añadió, en este marco, que para las elecciones de octubre “hay mucho por hacer en Lanús”. “Fundamentalmente hay que trabajar fuerte en la situación alimentaria y en lo que respecta a la fuentes de trabajo, cuestiones que (Néstor) Grindetti ignoró”, cuestionó.

Y luego agregó: “Nosotros siempre hemos advertido que la gente no come cemento y no es un slogan. Lo que planteamos es que los vecinos están pasando hambre por lo que se debe trabajar socialmente y en apoyar a las empresas generadoras de fuentes de trabajo”.