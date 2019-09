Lanús: Depetri denunció una “campaña sucia” por parte de Grindetti

El candidato a intendente de Lanús por el Frente de Todos, Edgardo Depetri, denunció una “campaña sucia” por parte del jefe comunal, Néstor Grindetti, a quien señaló por la difusión de volantes en los que se sostiene que el aspirante peronista promoverá la construcción de viviendas en el predio del Velódromo municipal en caso de ser electo. “Son manotazos de ahogado porque están desesperados ”, aseveró.

“Grindetti nos roba la estética de nuestra campaña, roba mi nombre y miente falsamente que vamos a construir viviendas en uno de los pocos espacios verdes que tiene nuestra ciudad”, criticó Depetri en diálogo con Info Región. Añadió que “el Intendente gasta dinero de los vecinos tratando de generar una imagen negativa con un intento desesperado de recuperar los votos que perdió”.

Al ser consultado acerca de si tomarán medidas judiciales al respecto lo descartó y subrayó: “No podemos dejar que se confunda o se mienta con nuestras propuestas porque nosotros solo vamos a hacer las viviendas donde él no las hace como Villa Jardín, en las barriadas populares donde asumió un compromiso que no cumplió”.

“Sabemos que son manotazos de ahogado porque están desesperados. Tienen una diferencia de 40 mil votos que tiene que dar vuelta y esto es parte de una campaña falsa y sucia que armaron, sumado a los cortes de boleta que alentaron”, recordó.

Agregó que desde el Frente de Todos “lamentan” que la campaña de Juntos por el Cambio haya “caído” en una etapa de “descalificación, agresión y violencia” y que quede relegado el debate en relación a “los vecinos que se quejan todos los días del aumento de alimentos, falta de puestos de trabajo, cierre de comercios y PyMEs”. “Estas cosas Grindetti las quiere ocultar con esta campaña”, completó.

Por último se refirió al plenario del Frente de Todos en el Ateneo Néstor Kirchner de Lanús y expuso qué se definió a partir de la unidad de todos los candidatos que participaron de la interna: “Tomamos la decisión de todos los que participamos de la interna de unificar nuestras expectativas electorales, el compromiso de mantener y fortalecer la campaña juntos para derrotar al macrismo y consolidar la unidad en la general”.

“Vimos muchísima buena predisposición porque el plenario fue multitudinario y estamos armando agendas en común y recorriendo barrios juntos acercando las propuestas que vamos a compartir con nuestros vecinos y la expectativa de que el pueblo de Lanús vote la boleta completa del Frente de Todos”, cerró.