Futsal: Santoro reconoció “una falta de gol notoria” en el equipo

Banfield intensifica los entrenamientos para encarar el último tramo del torneo en la máxima división del futsal metropolitano. El equipo de Emanuel Santoro está fuera de los lugares de playout, pero sabe que un descuido los puede hacer perder la categoría.

En su última actuación, el Taladro superó 4-3 a River como visitante y eso le dio un respiro. El miércoles recuperará una fecha suspendida con Racing, con el deseo de sumar otros tres puntos que lo aleje de la zona complicada.

“Nos jugaron en contra las suspensiones de algunos partidos, los rivales ganaron y nos hundimos un poco en la tabla, después logramos ganar una final con River y eso nos ayudó. Nos quedan siete partidos para tratar de sacar la mayor cantidad de puntos y dar pelea para salir de la parte de abajo”, evaluó Santoro en charla con Info Región.

Presente

El Taladro viene de ganar y espera continuar con la racha. En las últimas semanas los parates cortaron con la fluidez del torneo, por lo que ahora aguarda el compromiso con Racing que será dentro de una semana en el Microestadio 110 años.

Al respecto, el entrenador del Taladro desarrolló: “Los parates son totalmente perjudiciales. Nos genera ansiedad y perdemos ritmo de competencia. Los rivales juegan, ganan o pierden, eso nos produce ansiedad y nos juega en contra. Primero fue Boca que representó al país en un torneo internacional. Después fue Racing que pidió una prórroga por jugadores en la Selección y en este caso no estoy de acuerdo con lo que hicieron porque siento que especularon con el calendario”.

Por otra parte, ante la actualidad del equipo en la zona baja, apuntó a la “falta de efectividad” y las complicaciones para marcar en el arco rival. “Es un tema de contundencia y efectividad, tenemos una falta de gol notoria. También estar abajo golpea en la confianza pero hay que seguir trabajando. Es un torneo parejo y será fundamental no perder la cabeza”, explicó.

Lo positivo

Lucas Flores fue citado por el seleccionado nacional para disputar la Liga Sudamericana en la que tendrá el compromiso estelar el domingo como local ante Brasil. El jugador del Taladro es una fija vistiendo la camiseta albiceleste y representa un “orgullo” para la institución del sur bonaerense.

Con este panorama y la particularidad que se presentó ante la negativa de Boca en ceder a sus jugadores, Santoro dejó su mensaje: “Es un orgullo que un jugador nuestro esté en la Selección. No importa si nos perjudica o beneficia como club en nuestros objetivos. Para el torneo Lucas no estaba convocado, pero Boca negó sus futbolistas y se abrió la posibilidad. No me gusta que los clubes especulen con su beneficio personal, la bandera debe estar por encima de cualquier club”.