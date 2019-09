“En estos cuatro años Lomas fue la resistencia”, subrayó Limone

María Eva Limone es dirigente de La Cámpora y cuarta candidata a concejal por el Frente de Todos en Lomas de Zamora que, en caso de ser electa, sería la edil más joven en la historia del distrito. En diálogo con Info Región, remarcó el rol de la juventud en la política y advirtió que es uno de los sectores “más afectados” por el desempleo y la crisis económica.

Kicillof e Insaurralde, juntos en Lomas La aspirante a concejal también resaltó que el distrito que encabeza el intendente Martín Insaurralde “durante estos cuatro años fue la resistencia ante un gobierno nacional y provincial que recortaron derechos y oportunidades”. “Hubo un trabajo inmenso donde supimos estar al lado de cada uno de nuestros vecinos y vecinas”, ponderó y adelantó: “Vamos a seguir profundizando las políticas creadas colectivamente, porque realmente creemos en que la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos fortalece la democracia”. Así remarcó que de llegar al Concejo se enfocará en las políticas públicas y la militancia con perspectiva de género y valoró el trabajo que realiza junto a la concejal y candidata a diputada nacional, Daniela Vilar: “En Lomas estos meses estuvimos trabajando el Torneo de Todas y en consecuencia la Liga Municipal de Fútbol Femenino de Lomas de Zamora. Ese es un ejemplo de una política creada colectivamente con las mujeres como protagonistas. Esto es lo que queremos seguir profundizando”.

“Otro ejemplo es el impresionante laburo de los Jardines Comunitarios que con organización y compromiso están dando una batalla inmensa por el reconocimiento de sus derechos”, añadió.

Rol de los jóvenes

En este sentido destacó como de “fundamental” importancia “prestarle atención” a los más jóvenes y reconoció como uno de los principales problemas de Lomas de Zamora que “en las escuelas muchos están dejando de estudiar para ayudar” económicamente en sus casas. “Lamentablemente con changas, trabajos informales por muchas horas. Pero la necesidad es enorme y cada peso entra. Eso se vive”, indicó.

Añadió que desde el Frente de Estudiantes de Lomas incentivan a los jóvenes para que “estudien y crean en la política como herramienta de transformación de la realidad” al tiempo que enfatizó a que apuntan a “un futuro que no sea individualista”. “El país en el que vivimos hace casi 4 años gracias a las decisiones políticas de Macri y Vidal, no es el país que queremos”, agregó y señaló que para lograrlo es necesario “tener un estado con decisiones políticas que incluyan a todos, no que beneficie solo a un sector”.

En cuanto al rol de la juventud identificó a este sector social como “uno de los más afectados” por el desempleo y la crisis económica. “Detrás de la excusa de ‘poca experiencia laboral’ se esconde el modelo económico que nos excluye sistemáticamente. Se ve claramente como el Estado no se hace cargo en ningún aspecto del futuro de les pibes”, cuestionó.

Y manifestó: “Nos quieren quietos, callados, sin capacidad de reflexión y análisis de nuestra realidad. Pero resistimos. Seguimos presentes en las escuelas y los centros de estudiantes, generando espacios de participación para las pibas y los pibes”.

Lamentó, por último, la profunda crisis económica. “Nos merecemos un país donde las familias vuelvan a encontrarse en un almuerzo, una merienda y una cena en sus casas y no en merenderos y comedores comunitarios. Un país que vuelva a generar las condiciones de posibilidad para que todos tengamos el futuro que nos merecemos”, cerró.