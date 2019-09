Realizaron una protesta en Tribunales para exigir celeridad en las causas

“Queremos justicia por todas las causas”. Fue la consigna del quinto “tribunalazo” que se realizó este jueves en Lomas de Zamora y del que participaron familiares de víctimas de distintos hechos de inseguridad.

Temperley: Masiva marcha para pedir justicia por Rodrigo González Asistieron, entre otros, los familiares de Viviana Giménez, asesinada en octubre del 2018, y el padre de Jonathan Damián Fernández, asesinado en agosto de 2017. Además estuvo presente Marcela Mercante, madre de una adolescente de 15 años que confesó haber sufrido abusos desde los 9 años por quien era su empleador. Casos Viviana Giménez y Jonathan Fernández El 18 de octubre del 2018, Viviana Giménez fue asesinada de un escopetazo en la cara en Parque Barón, en Lomas de Zamora, cuando fue interceptada, al regresar de dejar a su hijo en el colegio. Por el crimen está detenido Osvaldo Valenzuela.

El caso ya fue elevado a juicio y en diálogo con Info Región, Beatriz, la madre de la víctima, exigió que “le den condena perpetua al monstruo que se llevó a Vivi”.

En tanto, Jonathan Damián Fernández, tenía 25 años cuando fue asesinado en Ingeniero Budge el 12 de agosto de 2017. Por el hecho, en un juicio abreviado, fue condenado su cuñado a 9 años de prisión. “Es una vergüenza, yo estoy apelando porque eso no es una condena”, sostuvo el padre de la víctima Carlos Fernández.

Denuncia

Marcela Mercante denunció a principios del 2019 que su hija y su sobrina habían sido abusadas durante años por quien era su empleador. La mujer se sumó al reclamo del “tribunalazo” para exigir la “inmediata detención” del hombre.

“Tenemos peritajes que dieron positivo y me dieron la perimetral pero me dicen que no la puede cumplir porque vivimos a una cuadra. Están todas las pruebas pero sigue libre”, cuestionó.