El Río Matanza-Riachuelo desbordó y el agua llegó a varios puntos de la Región. El barrio de 9 de Abril, de Esteban Echevería, fue uno de los más afectados. Inundaciones, evacuados y escuelas sin clases, forman parte de la postal.

Silvia, una de las vecinas del barrio, destacó que “es la inundación más grande que vivió 9 de Abril“. “Hace 28 años que vivo acá y nunca sufrimos una situación así. Salía agua de las rejillas y de las canaletas. La parte de adelante de mi casa está completamente inundada”, agregó en una charla con Info Región.

La vecina salvó la heladera y tiene otros electrodomésticos encima de la mesada para que no sean alcanzados por el agua. “No podemos frenar esta situación. El agua entra por todos lados. Tengo el auto estacionado a varias cuadras porque no pude entrarlo al barrio”, afirmó.

“El agua viene con basura. Cuando se pide que no tiren basura en la calle, es por esto. Es una situación triste y gravísima”, lamentó la mujer. “Nunca vimos a nadie haciendo una obra para que solucione esto”, agregó.

La vecina compartió un video con Info Región en donde se ve el agua dentro de su casa. “No podemos ir al baño y estamos todo el tiempo mojados, con los pies húmedos. Y al ser agua contaminada, puede traer enfermedades”, concluyó la vecina, en charla con este medio.