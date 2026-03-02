Motochorros asesinaron a balazos a un repartidor en Esteban Echeverría

El partido de Esteban Echeverría volvió a ser escenario de un hecho de sangre vinculado a la inseguridad cuando, durante la jornada del sábado, un trabajador identificado como Rodrigo José Ignacio Núñez, de 36 años, fue asesinado tras ser interceptado por una banda de cuatro motochorros en la localidad de 9 de Abril.

El ataque se produjo en las inmediaciones del barrio Transradio, específicamente en la intersección de la Ruta Provincial 4, el tradicional Camino de Cintura y Saturno, una zona de intenso tránsito en el sur del conurbano bonaerense.

El episodio fue reconstruido gracias al análisis de las cámaras de seguridad del municipio y de comercios linderos. Las imágenes muestran que Núñez circulaba a bordo de su moto Honda XR 125 L cuando fue abordado por otras dos motos, una blanca y otra roja, en los que se desplazaban los cuatro criminales armados. Al verse cercado, el hombre intentó realizar una maniobra evasiva para ponerse a salvo, pero perdió el equilibrio y cayó violentamente sobre el pavimento, quedando a merced de sus agresores.

Sin piedad, los delincuentes que viajaban como acompañantes descendieron y abrieron fuego contra el trabajador mientras este se encontraba indefenso en el suelo. Tras efectuar los disparos, los asaltantes se apoderaron de la motocicleta de la víctima, de su teléfono celular y de una riñonera con objetos personales.

El personal del Comando Patrulla que arribó al lugar tras un llamado al 911 halló el cuerpo de Núñez tendido boca arriba, rodeado de sus elementos de trabajo: un paquete embalado, una mochila y su casco protector.

Los peritajes realizados por la Policía Científica confirmaron que el fallecimiento se produjo de forma instantánea debido a un balazo el tórax. En la escena del crimen, los especialistas lograron incautar dos vainas servidas correspondientes a una pistola calibre 11.25, un arma de gran poder de fuego utilizada habitualmente por bandas organizadas.

Según se supo, la víctima se ganaba la vida realizando repartos para un emprendimiento de publicidad perteneciente a su pareja.

La investigación del caso quedó a cargo de la titular de la Unidad Funcional Descentralizada 2 de Esteban Echeverría, María Paula Segade Sánchez, bajo la carátula de “Homicidio en ocasión de robo“, la fiscalía ordenó una serie de procedimientos conjuntos entre la Comisaría 3ª de Transradio y la DDI local para dar con el paradero de los asesinos, quienes huyeron del sitio y se habrían ocultado en las barriadas internas de la zona.