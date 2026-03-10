Incendio en un taller de 9 de Abril: rescataron a una mujer y evitaron que el fuego se propagara a un complejo de departamentos

Un incendio en un taller ubicado sobre la calle Oliver al 1300, en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, movilizó este martes a un importante operativo de emergencia que logró rescatar a una mujer y contener el avance de las llamas hacia un complejo de departamentos lindero.

El siniestro fue reportado cerca de las 17.01, momento en que comenzaron a desplegarse las tareas de los equipos de emergencia en la zona afectada. En total intervinieron cinco dotaciones de Bomberos: dos pertenecientes al Destacamento de 9 de Abril y tres del Cuartel Central de Esteban Echeverría.

Durante el procedimiento, uno de los efectivos logró rescatar a una mujer que se encontraba en el sector alcanzado por el fuego. Hasta el momento no se informaron mayores precisiones sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias en las que quedó atrapada dentro del área comprometida por el incendio.

El foco estuvo puesto en evitar la propagación

Según se indicó, una de las principales preocupaciones del operativo fue la cercanía del taller con un complejo de departamentos lindero. Por esa razón, buena parte del trabajo de los bomberos estuvo concentrado en impedir que las llamas avanzaran hacia las viviendas ubicadas junto al inmueble incendiado.

Ese riesgo estructural obligó a redoblar las tareas de contención y enfriamiento en el perímetro afectado, con el objetivo de aislar el foco ígneo y reducir las posibilidades de que el fuego alcanzara otras construcciones. La intervención de las cinco dotaciones permitió reforzar ese frente del operativo en una zona sensible por la proximidad de los departamentos.

El despliegue se mantuvo durante la tarde en el lugar del siniestro, mientras los bomberos avanzaban con las maniobras necesarias para controlar la situación y asegurar el sector. El rescate de la mujer fue uno de los episodios centrales del procedimiento realizado en el taller de 9 de Abril.

Hasta el momento, no fueron determinadas las causas que dieron origen al incendio. Esa será una de las cuestiones a establecer una vez finalizadas las tareas iniciales y las actuaciones correspondientes en el lugar.