Incendio y derrumbe en Esteban Echeverría

El fuego se desató en un taller de Esteban Echeverría, y un depósito. Seis vehículos y viviendas linderas se vieron afectadas.

El fuego se desató en un taller de Esteban Echeverría, y un depósito. Seis vehículos y viviendas linderas se vieron afectadas.

Un taller de la localidad de 9 de Abril, en el partido de Esteban Echeverría, se prendió fuego en las últimas horas y como consecuencia de los daños estructurales, se derrumbó. No se informaron víctimas fatales ni heridos.

El siniestro se registró en una propiedad de la avenida Oliver al 1300 de 9 de Abril. Los Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría informaron que el taller y el depósito de madera se prendieron fuego.

Además del derrumbe, producto de los daños estructurales, se vieron afectados seis vehículos y viviendas linderas.