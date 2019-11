Futsal: Banfield siente el desgaste del año en la Copa de Plata

Banfield continúa con los trabajos pensando en la última fecha de la Copa de Plata que será con Ferro, la cual significa el último partido oficial del año para los dirigidos por Emanuel Santoro. Con dos derrotas (Kimberley y SECLA) y un empate (América del Sud), el albiverde se quedó sin chances de clasificar a la Supercopa 2020.

“Arrancamos mal en los primeros dos encuentros en los que obtuvimos derrotas. En la última fecha conseguimos un empate. Hay una relajación lógica luego de lo que fue un año muy intenso. Es natural, pero sabemos que no debería pasar”, evaluó Braian Ríos, en diálogo con Info Región.

Lo que resta

El plantel del Taladro se encuentra en una semana de trabajo esperando la resolución de la Copa de Plata. El primer domingo de diciembre culminará su participación cuando enfrente a Ferro.

En esa línea, Ríos analizó: “Es un encuentro para cumplir con el calendario. No hay nada en juego, ni nos sirve para lo que viene. Pese a ese contexto vamos a encararlo de la mejor manera, entrenamos como siempre de la mano de Ema (Santoro), tratando de analizar al rival y buscando la victoria para irnos al descanso con una alegría”.

Por otra parte, el ex River apuntó a “disfrutar” del partido y destacó la “unión del grupo” a lo largo del año. “Más allá de lo que vaya a hacer cada uno el año que viene, esta temporada conformamos un grupo muy unido y es importante cerrarlo en cancha con una alegría”, manifestó.

Con alivio

Al momento de los balances la temporada en la máxima división del metropolitano dejó un sabor agridulce. Banfield consolidó la permanencia, pero estuvo varios escalones por debajo de la posibilidad de pelear por un espacio en los playoff, lo que era su primer objetivo al inicio del año.

“Cuando arrancamos el objetivo principal era estar en la parte alta. Nos veíamos peleando arriba. Con el correr de las fechas no le encontramos la vuelta y nos propusimos salir de esa zona donde te jugas la permanencia mano a mano”, expresó Ríos.

En paralelo, el referente del Taladro, analizó las causas por las cuales quedaron lejos de su meta: “Tuvimos una irregularidad importante. No encontramos una racha positiva para consolidar resultados y al equipo. En la segunda parte nos sentimos más cómodos pero no nos alcanzó. También nos faltó gol, fue el gran déficit. No tuvimos alguien que tenga el arco entre ceja y ceja y las mande adentro, eso a la larga te complica”.

Sin certezas

Pensando en el año próximo Banfield aún no tiene demasiadas novedades. El equipo apunta a terminar con una sonrisa su participación en la Copa de Plata y, desde allí, el cuerpo técnico comenzará a diagramar lo que será el 2020.

En torno a ese panorama, Ríos fue claro sobre su postura: “Hay un proyecto en Banfield que se está armando, la idea es quedarme otro año más, pero no tengo ninguna certeza. No hacemos futurología y es cierto que si llega algo muy bueno, tal vez el futuro es otro. Cuando llegué encontré un club ordenado y estoy muy cómodo, tampoco es menos cierto que tienta la oportunidad de tener revancha”.