Avellaneda: Bertolotto adelantó que la unidad nacional se trasladará al Concejo

El concejal electo y dirigente del Frente Renovador Armando Bertolotto adelantó que está todo dado para que en el Concejo Deliberante de Avellaneda se replique la unidad nacional, por lo que trabajarán en un solo bloque del Frente de Todos. También se mostró optimista con el futuro del distrito con el cambio de gobierno a nivel nacional y provincial desde diciembre.

“Somos mayoría porque el pueblo nos eligió” “Nosotros vamos a replicar lo que suceda a nivel nacional. Sergio Massa va a ser el presidente de la Cámara de Diputados, por lo que todo indica que va a ser en unidad y lo mismo vamos a hacer en el municipio. En este marco de unión, intentaremos hacer las cosas lo mejor posible para Avellaneda”, recalcó el futuro edil en diálogo con Info Región. En cuanto al futuro de el Cuerpo, el cual va a ocupar a partir del 10 de diciembre, se mostró conforme con el trabajo de Hugo Barrueco como presidente del Concejo y afirmó que tiene su “apoyo” para continuar en la función por otro período.

Cambio de gobierno

El ex presidente del Concejo reconoció que las expectativas para los próximos cuatro años “dependen mucho del gobierno provincial y nacional ya que Avellaneda es la primera ciudad industrial de Buenos Aires y la situación del país repercute directamente en el trabajo de los vecinos”.

Al respecto, confió en que el gobierno del Frente de Todos puede solucionar los problemas económicos que “padecen los argentinos”. “La gestión de Jorge Ferraresi fue buena, hubo superávit y se realizaron muchas obras, pero si el municipio hace una calle peatonal y la gente no tiene plata, no va a consumir. A nosotros lo que nos puede favorecer el cambio de gestión no es tanto los recursos, sino que el pueblo tenga mas trabajo”, puntualizó.

Críticas al macrismo

Por último, el edil electo disparó contra la gestión de Juntos por el Cambio y subrayó que el Gobierno nacional “tomó miles de millones de dólares de deuda y eso no se vio reflejado en el país”. Argumentó que el principal motivo fue para mantener el dólar “y ni eso pudieron hacer”.

“Hubo un aumento indiscriminado de tarifas y nadie hizo un balance de costo beneficio. La gente dejó de consumir muchos productos para pagar las boletas y eso también es un ingreso que dejó de tener el Estado”, concluyó Bertolotto.