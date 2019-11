Avellaneda: “Espero que el Concejo no sea una escribanía”, pidió Diana

La concejal electa por Juntos por el Cambio de Avellaneda Silvia Diana expresó que espera el Concejo Deliberante “no sea una escribanía” del intendente Jorge Ferraresi ya que el oficialismo contará con una amplia mayoría. También se refirió al futuro de la alianza que integra y aseveró que hay una buena participación de la UCR dentro del frente.

Para Landaburu, “ahora habrá un liderazgo compartido” en Juntos por el Cambio “En Avellaneda seguimos siendo minoría, pero de todas maneras trataremos de llevar a cabo todos los proyectos que propusimos en la campaña. Ojalá sea posible porque el oficialismo tiene dos tercios de las bancas. Espero que el Concejo Deliberante no termine siendo una escribanía del intendente”, manifestó la edil electa en diálogo con Info Región, quien tendrá su primer mandato en el Cuerpo y aseguró que “es un gran orgullo trabajar para los vecinos y poder representar a la UCR en Juntos por el Cambio”. Infraestrutura La edil electa subrayó que Avellaneda “es un municipio muy rico en cuanto al presupuesto” y si bien reconoció que la gestión de Ferraresi “fue buena respecto de los espacios públicos”, afirmó que hay “muchas falencias en la infraestructura que no se ve”.

Al respecto, señaló que hay “muchos barrios sin cloacas” pero como es un trabajo que no se ve, “no lo hacen”.

En este punto, afirmó que desde la intendencia “no quieren implementar el Metrobus”. “Nosotros vamos a intentar que se haga como lo hicimos con el SAME, que no lo querían y tuvimos que salir a juntar firmas. Esas son cosas para los vecinos, cuando necesitan una ambulancia o quieren tomar un colectivo, no hay partido político”, enfatizó.

Alianza

Por último, la dirigente radical se refirió al pedido de algunos sectores de la UCR por mayor participación en Juntos por el Cambio y reafirmó que en Avellaneda “hay una buena convivencia entre los espacios”.

“Llevamos a cabo una campaña todos juntos sin inconvenientes. Me parece bien que la alianza se mantenga ya que pudimos trabajar muy bien con el PRO y la Unión Cívica Radical”, concluyó Diana.