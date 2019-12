Pumas 7S: Argentina comienza una nueva temporada en el Circuito Mundial

Los Pumas 7S tienen todo listo para dar inicio a su participación en la temporada 2019-2020 del Circuito Mundial. Los conducidos por Santiago Gómez Cora enfrentarán este jueves, desde las 11:40, a Francia, en Dubai, en lo que será su estreno, con el objetivo mayor en el horizonte que son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Dentro de los 14 seleccionados para defender la camiseta albiceleste se encuentra Felipe Del Mestre, jugador de Pucará, que se sumó a la lista en reemplazo del lesionado Ignacio Mendy.

Panorama

Respecto a calendario de la primera etapa de competencia en Dubai, el seleccionado argentino hará su debut ante Francia y el viernes jugará con Fiyi (6:04) y Japón (11:40) completando los otros partidos del grupo. Por otra parte, continuarán su camino en Ciudad del Cabo del 13 al 15 de diciembre.

En paralelo con ese panorama, Gastón Revol, quien cumple su última temporada con el equipo, analizó: “Uno de los objetivos principales es clasificar al Oro y desde ahí, ver cómo se nos dan los cruces. Superar la barrera de cuartos de final siempre nos costó y ahí tenemos que hacer foco, por lo menos, en estas dos primeras etapas”.

Además, el cuerpo técnico designó a Santiago Álvarez Fourcade como capitán y el jugador del CASI manifestó sus sensaciones ante los compromisos próximos: “Estamos muy bien. Este año pudimos agrandar la base de jugadores, se sumaron chicos con buen presente y se recuperaron muchos lesionados. La competencia es sana y hace que cada uno mejor”.

La oportunidad

Del Mestre llegó a la lista de convocados a raíz de la lesión de un compañero, asimismo se prepara de la mejor manera para realizar un buen papel y estar en la consideración de Gómez Cora. Como primera medida buscará colaborar con la meta grupal a corto plazo y soñar a futuro con la participación en los Juegos.

“Recibí la noticia con mucha alegría, siempre es lindo estar con este grupo porque nos llevamos todos muy bien y son todas excelentes personas. La razón de haber sido citado obviamente no es para celebrar, porque lamentablemente me llamaron porque Kiki se va a operar el hombro, pero no hay dudas de que va a volver más fuerte que nunca después de la lesión”, comentó el back de los de Burzaco.